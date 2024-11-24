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Песков рассказал, зачем Россия обновила ядерную доктрину

Песков: указ об обновленной ядерной доктрине РФ является сигналом Западу

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Обновление ядерной доктрины России можно назвать сигналом западным странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видеозапись размещена в Telegram-канале журналиста.

«Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которые провоцируются западными странами. Тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией Вашингтона», — сказал он.

20 ноября глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Запад настороженно встретил заявление президента России о корректировке ядерной доктрины.

19 ноября президент России утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее в Китае оценили обновление ядерной доктрины России.

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