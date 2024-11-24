Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла при нападении в Мали

По меньшей мере шесть бойцов российской ЧВК «Вагнер» погибли в результате нападения связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) группировки в центральной части Мали. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что к убийству бойцов причастна террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, также известна как «Аль-Каида в Сахеле»).

Агентство уточняет, что 21 ноября террористы устроили засаду в регионе Мопти и засекли колонну ЧВК. Несколько солдат были убиты, а их транспортные средства сожжены.

В октябре стало известно, что командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько с позывным «Майкл» погиб в Мали.

28 июля на севере Мали повстанцы-туареги нанесли удар по малийским бойцам во время их совместной операции с ЧВК «Вагнер».

ГУР Украины сообщило о своей причастности к ликвидации бойцов «Вагнера» в Мали. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, туареги получили от Киева «необходимую информацию» для проведения операции против «вагнеровцев».

Ранее во Франции заявили, что террористы из Мали обучались на Украине.