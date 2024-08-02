Во Франции заявили, что террористы из Мали обучались на Украине

Террористы, входящие в альянс малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA, ездили на Украину для прохождения обучения. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на малийский военный источник.

«По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными. Спецслужбы Украины обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными беспилотниками, оснащенными взрывчаткой», — написало издание.

По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения, говорится в статье.

31 июля сенегальское издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритания ведут расследование подготовки местных террористов украинскими инструкторами.

До этого сообщалось, что в Мали авиация атаковала занятый боевиками-туарегами город Тинхаватин. Удар был нанесен в ответ на нападение боевиков на бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил Мали.

29 июля англоязычное издание Kyiv Post опубликовало фото повстанцев из племени туарегов, которые позировали в Африке с украинским флагом.

Ранее туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали.