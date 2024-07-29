Колонну «вагнеровцев» разгромили в Мали. За кого они там воюют? ГУР Украины признало передачу туарегам данных для атаки на бойцов ЧВК «Вагнер»

ГУР Украины сообщило о своей причастности к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. По словам представителя ведомства, повстанцы-туареги получили от Киева «необходимую информацию и не только информацию» для проведения операции против «вагнеровцев». Сама ЧВК подтвердила свои потери: в компании заявили, что ее бойцы вместе с малийскими военными пять дней ожесточенно сражались с радикалами у населенного пункта Тин-Заутин. ЧВК действует в Мали уже несколько лет. Чем «вагнеровцы» занимаются в Африке — в материале «Газеты.Ru».

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило свою причастность к разгрому бойцов частной военной компании «Вагнер» в бою с повстанцами-туарегами в Мали. Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Юсов, его слова приводит украинское издание «Общественное».

«Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников. О деталях мы безусловно не будем говорить, продолжение будет», — сообщил Юсов.

При этом он назвал «чувствительной» информацию о предполагаемых планах туарегов передать Украине взятых в плен «вагнеровцев». Представитель ГУР подчеркнул, что сейчас Киев «отслеживает» и «проверяет» подобные сообщения, однако не будет их комментировать. Он также добавил, что Украина действует «в рамках международного права и необходимых процедур».

Ранее о возможной причастности Киева к засаде туарегов сообщал российский телеканал RT: он опубликовал снимки людей в военной экипировке со скрытыми лицами, на одном из кадров фигурировал человек в одежде с нашивка с гербом Украины. RT утверждал, что на фотографиях запечатлены «украинские наемники из Африки, которые работают на стороне сепаратистов из племени туарегов».

«Вагнер» подтвердила гибель бойцов

ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в боях с туарегами. Официальное заявление о ситуации появилось в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера», подлинность которого ранее подтверждал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

В публикации говорится, что военнослужащие FAMа (Вооруженных сил Мали) и бойцы 13-го Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» под руководством командира Сергея Шевченко с позывным «Пруд» вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» в районе населенного пункта Тин-Заутин (находится на северо-востоке Мали, на границе с Алжиром) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля.

«В первый день «группа Пруда» уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако наступившая песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек. В связи с этим командованием ЧВК «Вагнер» было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий, для оказания помощи 13 Штурмовому Отряду», — сообщил Telegram-канал.

25 июля боевики предприняли попытку атаковать бойцов ЧВК и малийских военных, однако она была отбита.

В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, используя тяжелое вооружение, БПЛА и шахид-мобили, что привело к потерям со стороны «вагнеровцев» и солдат FAMa.

Последняя радиограмма от «группы Пруда» пришла 27 июля в 17:10, в ней говорилось: «Остались втроем, продолжаем вести бой».

По данным «Разгрузки Вагнера», командир 13-го Штурмового Отряда Сергей «Пруд» Шевченко погиб в бою.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео столкновений. На кадрах видно горящую технику.

Потери ЧВК

В ЧВК «Вагнер» не назвали число бойцов, которые погибли в результате боев с повстанцами-туарегами. Ранее Associated Press со ссылкой на заявление повстанческого движения сообщало, что радикалы «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику. Представитель движения Эль-Маулуд Рамадан заявил агентству об огромных потерях среди бойцов ЧВК «Вагнер» и малийских солдат. Часть из них, по его словам, также сдалась в плен.

Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль рассказал AFP, что «по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера» были убиты или взяты в плен после нескольких дней боев.

Baza писала о как минимум 20 погибших бойцов ЧВК. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) со ссылкой на источник привел другие цифры. По их данным, убиты были 33 бойца «Вагнера», еще 18 — ранены. Канал Condottiero при этом сообщил, что потери в рядах «вагнеровцев» не критичны, но болезненны.

Среди погибших, как писали российские военные каналы, оказался автор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин с позывным «Белый».

Что касается пленных, то, как сообщил SHOT со ссылкой на источник в Минобороны РФ, всех захваченных бойцов ЧВК уже выкупили у туарегов.

Что «вагнеровцы» делают в Мали?

В 2012 году в столице Мали Бамако произошел военный переворот. Этой ситуацией воспользовались туареги, которые подняли восстание и объявили о создании независимого государства Азавад на севере страны. Пришедшее к власти военное правительство во главе с Амаду Саного обвиняло повстанцев в связях с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России).

В 2013 году правительство Мали обратилось к Франции с просьбой провести военную операцию против сепаратистов. Через год операция, которая получила название «Бархан», распространилась и на другие страны в регионе — Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад.

В 2020-2021 года в Мали произошло еще два переворота, в результате чего к власти пришел полковник Ассими Гоита. Le Monde писала, что за восемь лет с начала операции «были военные успехи, но цель окончательной передачи страны консолидированному малийскому государству сегодня кажется недостижимой». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская армия не может оставаться в стране, где больше «нет никакой демократической легитимности». 10 июня 2021 года Макрон сообщил, что Париж завершит свою операцию и сократит военный контингент в Мали.

В сентябре того же года телеканал France24 сообщил, что новое малийское правительство собирается привлечь ЧВК «Вагнер» для обучения своих военных. Эту информацию позже подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Они (власти Мали. — «Газета.Ru») обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами», — заявил российский министр.

После мятежа Евгения Пригожина и бойцов ЧВК в 2023 году Лавров также сообщил, что, помимо отношений с «Вагнером», существуют установленные официальные контакты между правительствами Мали и России. По просьбе властей российские военные инструкторы продолжат свою работу в Африке, подчеркнул глава МИД РФ.

По данным РБК, ЧВК «Вагнер» действует в Мали на протяжении нескольких лет, обеспечивая безопасность разных структур и месторождений. Би-би-си сообщал, что от присутствия «вагнеровцев» в значительной степени зависит внутренняя безопасность страны.

«Изначально эти [военные] хунты [пришедшие к власти в Мали] были переходными лидерами. Они должны были организовать выборы и вернуть демократические институты. Однако теперь российские военизированные формирования привлечены для защиты военной хунты, позволяя ей оставаться у власти столько, сколько она захочет», — говорилось в публикации.

Эксперт британского аналитического центра RUSI (Royal United Services Institute) Джек Уолтинг заявил BBC, что, предлагая свою помощь, ЧВК просит «что-то взамен». В Африке, в частности в Мали, платой выступают ценные природные ресурсы — от древесины до урана и лития. С их помощью «Вагнер» не только покрывает расходы на военную кампанию, но и зарабатывает.

Как утверждал Уолтинг, ЧВК действует в Африке в интересах России, которая пытается ослабить контроль западных стран над месторождениями полезных ископаемых.