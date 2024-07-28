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Туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали

Повстанцы в Мали разбили колонну ЧВК «Вагнер», часть бойцов сдалась в плен

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Paul Lorgerie/Reuters

На севере Мали повстанцы из воинственных племен туарегов нанесли поражение десяткам солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Повстанческое движение «Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило, что в ходе боев в приграничном городе Тинзауатен оно захватило бронетехнику, грузовики и автоцистерны», — говорится в сообщении.

Агентство добавило, что туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников», а также повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

В свою очередь представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что «противник понес огромные потери». Также сообщается, что часть малийских солдат и бойцов ЧВК «Вагнер» сдались в плен.

До этого сообщалось, что ответственность за нападение на колонну ЧВК «Вагнер» взяла джихадистская группировка «Аль-Каида в Исламском Магрибе» («Аль-Каида» (организация запрещена в России) — террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее появились подробности засады на колонну ЧВК «Вагнер» в Африке.

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