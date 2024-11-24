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Российские военные ночью сбили несколько беспилотников в Липецкой области

Артамонов: средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Липецкой области ночью

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Липецкой области прошедшей ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

В результате инцидентов никто не пострадал. На местах падения беспилотников в настоящий момент работают специалисты.

«Благодарю наших военных за обеспечение безопасности жителей региона. В настоящий момент угроз не зафиксировано», — написал губернатор.

Утром 24 ноября министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

В ночь на 23 ноября дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Крыма.

22 ноября в пресс-службе Минобороны России также сообщили, что российская система ПВО сбила украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской и Курской областями. В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов: четыре в небе Белгородской области и один — над Курской.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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