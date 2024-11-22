Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять украинских дронов сбили над Белгородской и Курской областями

МО РФ: система ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 20:00 до 21:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА <…> на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов: четыре в небе Белгородской области и один — над Курской.

В конце октября на территории Льговского района Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя и сбросил два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, в машине были двое молодых людей. Полученные ими ранения оказались несовместимы с жизнью.

Незадолго до этого в Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами