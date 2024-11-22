Пять украинских дронов сбили над Белгородской и Курской областями

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 20:00 до 21:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА <…> на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов: четыре в небе Белгородской области и один — над Курской.

В конце октября на территории Льговского района Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя и сбросил два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, в машине были двое молодых людей. Полученные ими ранения оказались несовместимы с жизнью.

Незадолго до этого в Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.