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Российские военные ночью уничтожили беспилотник над Крымом

Минобороны: средства ПВО ночью уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Крыма

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель поселка Октябрьский под Белгородом получил тяжелое ранение в результате налета украинских беспилотников на регион.

22 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российская система ПВО сбила украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской и Курской областями. В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов: четыре в небе Белгородской области и один — над Курской.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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