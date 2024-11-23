Российские военные ночью уничтожили беспилотник над Крымом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель поселка Октябрьский под Белгородом получил тяжелое ранение в результате налета украинских беспилотников на регион.

22 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российская система ПВО сбила украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской и Курской областями. В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов: четыре в небе Белгородской области и один — над Курской.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.