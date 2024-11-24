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Минобороны России назвало количество сбитых беспилотников за ночь

МО РФ: силы ПВО за ночь уничтожили 34 беспилотника ВСУ над российскими регионами

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

Над Курской областью было уничтожено 27 беспилотников, четыре дрона перехватили над Липецкой областью, два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области и один – над Орловской областью.

В ночь на 23 ноября дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Крыма.

22 ноября в пресс-службе Минобороны России также сообщили, что российская система ПВО сбила украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской и Курской областями. В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов: четыре в небе Белгородской области и один — над Курской.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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