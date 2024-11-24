Медведев заявил, что РФ не планировала рост военных расходов в бюджете

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации.

Политик подчеркнул, что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета, и РФ не планировала увеличения расходов в сфере обороны в долгосрочной перспективе.

В конце октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство РФ подготовило около 900 поправок в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы. Они предлагают перераспределить порядка ₽7 трлн. Министр уточнил, что значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции.

24 октября партия «Единая Россия» проголосовала за проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку в первом чтении. Как отметил врио секретаря генсовета «ЕР» Владимир Якушев, бюджет предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы партии, а также вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников специальной военной операции и их семей и технологическим развитием страны.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета.