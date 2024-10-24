«Единая Россия» проголосовала за проект нового бюджета в первом чтении

«Единая Россия» проголосовала за проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку в первом чтении. Об этом сообщается на сайте партии.

Как отметил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, он предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы партии, вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны,

«Мы работали над документом вместе с правительством с августа, приняли активное участие в формировании бюджета, чтобы в нем нашли отражение все эти направления», — подчеркнул он.

В партии подчеркнули, что приоритетом бюджета остается социальная поддержка. Так же он обеспечивает задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, в частности, по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Кроме того, в бюджете на поддержку детей предусматривается 10 триллионов рублей. Также по инициативе «Единой России» будет индексироваться маткапитал и продолжена программа семейной ипотеки.

В бюджете предусмотрены средства на капитальный ремонт и строительство школ и детских садов, закупку автобусов, поддержку образовательных учреждений, а также музеев, театров и школ искусств, строительство спортивных комплексов и городских пространств.

При этом вырастет финансирование на здравоохранение. Предусматриваются ресурсы на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов. Кроме того, будет обеспечена поддержка регионов.

«Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме «Единая Россия» совместно с правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению председателя партии Дмитрия Медведева пройдет заседание программной комиссии. Наша задача – максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты», — отметил Якушев.

Напомним, работу над документом «Единая Россия» вела вместе с правительством. Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства.