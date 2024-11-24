В Курской области предупредили об угрозе ракетной опасности

В Курской области ввели режим ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 1:26 по московскому времени.

Смирнов призвал жителей области найти укрытие. Тем, кто находится дома, он рекомендовал зайти в помещение без окон со сплошными стенами. Если режим ракетной опасности застал на улице, губернатор посоветовал укрыться в ближайшем здании.

В 1:33 Смирнов сообщил об отмене режима ракетной опасности.

Президент России Владимир Путин заявлял, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow были атакованы военные объекты в Брянской и Курской областях. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны рассказали об ударах по подразделениям ВСУ в Курской области.