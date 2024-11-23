В Минобороны рассказали об ударах по подразделениям ВСУ в Курской области

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронированной технике и личному составу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны, удары наносились в приграничных районах Курской области. Также российское оборонное ведомство показало кадры с работой экипажей штурмовиков.

Также 23 ноября министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлено уничтожение ударом оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Днепр. По данным ведомства, противник также потерял до 15 человек инженерно-технического состава.

Также Минобороны РФ в ежедневной сводке сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 360 военнослужащих. Были уничтожены две боевые машины пехоты — Marder и CV-90, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее ВС РФ эвакуировали боевые машины пехоты Bradley и Kipri ВСУ из Курской области.