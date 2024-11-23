В США заявили об «озадаченном ужасе» элит из-за удара «Орешника»

Западные элиты охвачены «ужасом» после удара России по военному объекту ВСУ ракетой «Орешник». Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х.

«В западных политических и военных кругах царит странный запах после того, как реалии удара Орешника разбились сквозь их стеклянные иллюзии о неприступности. Это запах озадаченного ужаса», — заявил он.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что западные страны не могут противостоять ударам баллистической ракетой «Орешник». По его словам, у них нет возможности перехватить ракеты за отведенные на это 15 минут.

О существовании ракетного комплекса «Орешник» рассказал 21 ноября российский президент Владимир Путин. Он сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) новейшей высокоточной баллистической ракетой средней дальности. Она может поражать цели на расстоянии до 5,5 тыс. км. Скорость атакующей ракеты в десять раз выше скорости звука.

По словам Путина, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал важную особенность «Орешника».