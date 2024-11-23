ВСУ девять раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК России по региону.

По данным ведомства, во время обстрелов украинские войска применили 25 различных боеприпасов.

В СК добавили, что в результате атаки были повреждены жилой дом и автомобиль. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных сил атаковал маршрутный автобус в Кировском районе города. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

21 ноября в результате обстрела украинских войск пострадали 12 жителей Горловки. Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаки со стороны ВСУ бессмысленными с военной точки зрения и отметил, что они затрагивают только мирных граждан.

Ранее ВСУ нанесли удар по исторической усадьбе в Курской области.