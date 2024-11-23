Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ девять раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

СК: украинские войска девять раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

close
Михаил Фомичев/РИА Новости

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК России по региону.

По данным ведомства, во время обстрелов украинские войска применили 25 различных боеприпасов.

В СК добавили, что в результате атаки были повреждены жилой дом и автомобиль. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных сил атаковал маршрутный автобус в Кировском районе города. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

21 ноября в результате обстрела украинских войск пострадали 12 жителей Горловки. Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаки со стороны ВСУ бессмысленными с военной точки зрения и отметил, что они затрагивают только мирных граждан.

Ранее ВСУ нанесли удар по исторической усадьбе в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами