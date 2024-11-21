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Более 10 жителей Горловки, включая главу района, пострадали от обстрела ВСУ

Пушилин: глава района Горловки и еще 11 человек пострадали от обстрела ВСУ

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Сергей Аверин/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела украинских войск пострадали 12 жителей Горловки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВФУ обстреляли центр Горловки, 12 мирных жителей ранены, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Пушилин назвал обстрелы со стороны ВСУ бессмысленными с военной точки зрения и отметил, что они затрагивают только мирных граждан. По его словам, десятки тысяч горловчан остаются без света и тепла из-за ударов украинской армии.

18 ноября в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ были обесточены семь поселков, два жилых массива и один микрорайон. В этот же день военнослужащий расчета ЗРК «Стрела» 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки «Юг» с позывным «Тим» заявил, что беспилотники ВСУ атакуют мирное население и гражданские объекты под Горловкой. По его словам, такое происходит, если операторы дронов «не находят военные цели».

Ранее стало известно, что жители Херсона признались, что боятся удара ВСУ по отоплению.

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