Кадыров рассказал о бойце «Ахмата» с позывным «Хохол»

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал ролик о бойцах спецназа «Ахмат» с позывными «Хохол» и «кореец Дима». Кадры о военных были размещены в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, уроженец Сахалина «кореец Дима» может быть причастен к распространению «слухов о северокорейских добровольцах» в зоне СВО. Также Кадыров заявил, что командир отряда «Ахмат» с позывным «Хохол» является украинцем, но это «не мешает ему сражаться за справедливость плечом к плечу со своими братьями — русскими, чеченцами, татарами и другими представителями народов, проживающих в РФ».

До этого журналисты CNN сообщили о прибытии военных из Северной Кореи в Харьковскую область и Мариуполь.

13 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель отмечал, что военнослужащие Северной Кореи уже участвуют в боевых операциях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. По его словам, российские эксперты «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу и использованию беспилотников». Кроме того, военнослужащие Северной Кореи уже получили основные навыки пехоты, добавил Патель.

Ранее Залужный заявил, что третья мировая уже началась из-за поддержки РФ со стороны КНР и КНДР.