Западные журналисты сообщили о специалистах из КНДР в Мариуполе

В Мариуполь якобы прибыли военные специалисты из КНДР. Об этом сообщил телеканал CNN.

Зачем корейские специалисты предположительно прибыли в город, неизвестно. По данным западных журналистов, они были одеты в российскую военную форму. Сообщается, что военные из КНДР держатся особняком и предпочитают готовить собственную еду и потреблять корейский медийный контент.

Также сообщается о том, что северокорейские военные прибыли в Харьковскую область Украины. Якобы Россия планирует начать наступление на этом фронте после ухудшения погодных условий.

До этого в Пентагоне не смогли подтвердить участие военных КНДР в боях в Курской области.

13 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель отмечал, что военнослужащие Северной Кореи уже участвуют в боевых операциях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. По его словам, российские эксперты «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу и использованию беспилотников». Кроме того, военнослужащие Северной Кореи уже получили основные навыки пехоты, добавил Патель.

Ранее Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений.