Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объявил о начале третьей мировой войны, связывая это событие с якобы привлечением Россией военных из Северной Кореи, а также с поддержкой, которую, по его словам, оказывают Иран и Китай. Слова Залужного передает украинское издание «Страна».

Он подчеркнул, что в 2024 году можно считать, что война действительно началась, так как перед Украиной уже не только Россия, но и солдаты из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Залужный отметил, что на Украину якобы прилетают ракеты северокорейского производства и это не скрывается, а также происходят подрывы китайских снарядов, в российские ракеты внедряются китайские компоненты.

Он упрекнул западных партнеров в том, что они не понимают серьезности ситуации. Залужный добавил, что все еще возможно остановить конфликт на территории Украины, но «почему-то партнеры этого не хотят осознавать». По его мнению, у Украины слишком много врагов, и хотя она сможет выживать благодаря технологиям, неизвестно, сможет ли она одержать победу самостоятельно. Поэтому, как отметил бывший главком ВСУ, третья мировая война уже началась.

В среду Залужный обратился к украинским военнослужащим, проходящим обучение в Британии. Он заявил, что для солдат крайне важно не бояться пасть на поле боя, поскольку на современных полях сражения шансы на выживание становятся все меньше.

Ранее Залужного обвинили в планах взорвать также «Турецкий поток».