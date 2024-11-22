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На Украине допустили возможность удара «Орешником» по центру Киева

Военный эксперт Жмайло назвал возможным удар «Орешником» по центру Киева

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Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы России могут нанести удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по центру Киева. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передает «РБК-Украина».

«Такие возможности есть, и наше руководство к этому готово», — сказал эксперт.

По его мнению, после удара «Орешником» Россия возьмет паузу, чтобы на дипломатическом поле «пережимать» западных партнеров Украины.

В пятницу, 22 ноября, российский лидер заявил, что решение по серийному производству системы уже принято. Он также подчеркнул, что Россия будет продолжать испытания комплекса «Орешник».

Накануне российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

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