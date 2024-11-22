Путин заявил о запасе систем «Орешник» у России

У России есть запас гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса и руководством Минобороны. Трансляцию вели «Известия».

Глава государства также отметил, что решение по серийному производству «Орешника» принято и уже «практически организовано». Система будет поставлена в ракетные войска стратегического назначения.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».