Путин раскрыл, что РФ начала испытания подобных «Орешнику» систем

Несколько систем, подобных «Орешнику», проходят сейчас испытания в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

«Система «Орешник» — это не модернизация старых, еще советских систем. <…> она создана на базе современных, новейших разработок», — напомнил российский лидер.

До этого он заявил, что решение по серийному производству системы уже принято. Он также подчеркнул, что Россия будет продолжать испытания комплекса «Орешник».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.