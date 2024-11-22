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Эксперт заявил, что новая ракета России вызвала огромный резонанс в мире

Эксперт Горбачев: ракета «Орешник» вызвала огромный резонанс в мире

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Демонстрация Россией удара новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» вызвала огромный резонанс в мире. Об этом РИА Новости заявил директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев.

«Новость о появлении у России ракеты «Орешник» вызвала в мире огромный резонанс и повлияла на нашего непосредственного противника - киевский режим и страны НАТО», — заявил эксперт.

По словам аналитика, появление у России ракеты подобного типа не только пошатнет позиции президента Украины Владимира Зеленского, а также заставит остудить «горячие головы военщины на Западе».

Так, польский подполковник Петр Левандовский заявил, что применение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» стало четким сигналом для стран Запада. Военный подчеркнул, что это было использование оружия, которое «русские создали на случай ядерного конфликта».

В свою очередь, британское издание The Guardian писало, что ракета «Орешник» достигнет Европы при запуске с юго-запада РФ.

21 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На следующий день Минобороны России отчиталось об успешном поражении всех целей новой ракетой на территории Днепра.

Ранее Британию сочли неспособной защититься от российских ракет.

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