Минобороны отчиталось об ударе «Орешником» по ОПК в Днепропетровске

Минобороны России отчиталось об успешном достижении цели в Днепре (Днепропетровске) удара баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Об этом оборонное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«21 ноября 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации Вооруженные Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в городе Днепропетровске», — говорится в публикации.

По данным Минобороны, цель пуска была достигнута, все боевые блоки ракеты достигли объекта поражения.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Российский лидер отметил, что испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута.

На территории Днепра «Орешник» поразил один из крупнейших промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое вооружение. По словам Путина, современные системы противовоздушной обороны не спасают от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».