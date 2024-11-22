Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны отчиталось об ударе «Орешником» по ОПК в Днепропетровске

МО РФ: боевые блоки ракеты «Орешник» достигли всех объектов поражения

close
Михаил Фомичев/РИА Новости

Минобороны России отчиталось об успешном достижении цели в Днепре (Днепропетровске) удара баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Об этом оборонное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«21 ноября 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации Вооруженные Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в городе Днепропетровске», — говорится в публикации.

По данным Минобороны, цель пуска была достигнута, все боевые блоки ракеты достигли объекта поражения.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Российский лидер отметил, что испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута.

На территории Днепра «Орешник» поразил один из крупнейших промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое вооружение. По словам Путина, современные системы противовоздушной обороны не спасают от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами