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В Польше обеспокоились ударом «Орешника» по Украине

Польский подполковник Левандовский назвал применение «Орешника» сигналом Западу

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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Применение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» стало четким сигналом для стран Запада. Об этом заявил польский подполковник Петр Левандовский в беседе с порталом Onet.

«Использование оружия, которое русские создали на случай ядерного конфликта, является четким сигналом. Россия хочет, чтобы мы об этом говорили. Что, как мы видим, русским удалось сделать, потому что мы это обсуждаем», — сказал военный.

По его словам, попадание «Оршника» в теплоэлектростанцию приводит к практически полному уничтожению объекта.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».

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