Швеция пообещала Украине «существенные» средства на производство ракет и БПЛА

Швеция планирует выделить Украине «существенные» средства на производство ракет и беспилотников. Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

«Швеция вскоре внесет существенные средства, чтобы Украина смогла массово производить украинские ракеты большой дальности и беспилотники большого радиуса действия», — написал министр.

В начале ноября руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) встретился в Киеве с руководителем Службы военной разведки ВС Швеции генерал-лейтенантом Томасом Нильссоном.

До этого несколько политических партий Швеции сообщили, что намерены увеличить расходы на оборону и усилить поддержку Украины после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

В конце октября правительство Швеции решило выделить средства на предоставление Украине пакета гуманитарной помощи в преддверии зимы. Всего будет выделено 110 млн крон ($10,36 млн).

Ранее Швеция вступила в IT-коалицию по поддержке Украины.