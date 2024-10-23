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Швеция вступила в IT-коалицию по поддержке Украины

Швеция присоединилась к IT-коалиции по поддержке Украины

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TT News Agency/Jessica Gow/Reuters

Швеция присоединилась к IT-коалиции по поддержке Украины и теперь входит в шесть различных коалиций. Об этом написал министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

«Швеция присоединилась к IT-коалиции, чтобы поддержать Украину в развитии ее IT-инфраструктуры, коммуникаций и кибербезопасности», — отметил министр.

Йонсон подчеркнул, что Швеция участвует уже в шести коалициях по поддержке Украины. Недавно она присоединилась к коалиции по бронетехнике, ВВС, беспилотникам, а также по поддержке военных возможностей Украины на море и разминированию.

На днях министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что для поддержки Украины западные союзники создали набор отдельных коалиций, специализирующихся на помощи Киеву по целому ряду военных направлений.

Артиллерийская коалиция помогает Украине получать артиллерийские системы и боеприпасы как для удовлетворения текущих потребностей, так и на долгосрочную перспективу. IT-коалиция поддерживает Киев в информационном пространстве, а коалиция по беспилотникам помогает решать вопросы с дронами.

Ранее Швеция выделила $30 млн на восстановление украинской энергетики.

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