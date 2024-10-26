Швеция предоставит Украине пакет гуманитарной помощи

Швеция выделит средства на предоставление Украине пакета гуманитарной помощи в преддверии зимы. Об этом со ссылкой на правительственную канцелярию скандинавской страны сообщает ТАСС.

Всего будет выделено 110 млн крон ($10,36 млн). Из них 50 млн крон ($4,71 млн) предполагается направить на «обеспечение доступа к теплу и электричеству, раздачу продуктов питания, средств гигиены, лекарств и воды». 20 млн крон ($1,88 млн) будут перечислены Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) «на оказание помощи внутренне перемещенным лицам в обеспечении готовности и защиты до и во время предстоящей зимы».

На работы по разминированию территории Украины предусмотрено выделение 30 млн крон ($2,82 млн), еще 10 млн крон ($1,04 млн) — на оказание поддержки тем, кто стал жертвой насилия, включая сексуальное и гендерное.

26 октября сообщалось, что страны G7 договорились о деталях кредита для Украины в размере $50 млрд. Займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

Ранее стало известно, что Лондон предоставит Киеву крупный военный кредит.