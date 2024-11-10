Буданов встретился в Киеве с руководителем разведки Швеции

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) встретился в Киеве с руководителем Службы военной разведки ВС Швеции генерал-лейтенантом Томасом Нильссоном. Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram-канале.

Уточняется, что на встрече обсуждалось сотрудничество украинской и шведской военных разведок. Нильссон отметил, что шведское разведывательное сообщество продолжит поддерживать Киев.

До этого несколько политических партий Швеции сообщили, что намерены увеличить расходы на оборону и усилить поддержку Украины после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Также правительство Швеции решило выделить средства на предоставление Украине пакета гуманитарной помощи в преддверии зимы. Всего будет выделено 110 млн крон ($10,36 млн). Из них 50 млн крон ($4,71 млн) предполагается направить на обеспечение доступа к теплу и электричеству, раздачу продуктов питания, средств гигиены, лекарств и воды.

Ранее Швеция вступила в IT-коалицию по поддержке Украины.