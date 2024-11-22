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Минобороны отчиталось о взятых под контроль населенных пунктах в ДНР за неделю

Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Минобороны России отчиталось о пяти взятых под контроль населенных пунктах в зоне СВО за неделю.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск в ДНР взяли под контроль населенный пункт Дальнее. В этом же регионе подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника и взяли населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка.

Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении отмечал, что Вооруженные силы РФ ведут успешное наступление по всей линии соприкосновения. Он подчеркнул, что российские солдаты идут вперед, несмотря на применение противником западных дальнобойных ракет.

«Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», — добавил глава государства.

В тот же день сообщалось, что российские военные на направлении Великой Новоселки в Донецкой народной республике продвинулись на несколько километров на двух участках к северо-востоку и юго-востоку от этого населенного пункта. Незадолго до этого российские военные отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров.

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.

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