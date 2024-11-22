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Российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово

МО РФ: инженеры группировки «Центр» разминировали путь из Донецка в Селидово

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Центр» разминировали основной путь из Донецка в Селидово, расположенный на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении специальной военной операции (СВО). Об этом на видео, распространенном министерством обороны России, сообщил командир инженерно-штурмовой роты Денис.

По его словам, протяженность пути составляет 32 км.

«Каждый день проводится инженерная разведка, а также разминирование местности. Сейчас, так как путь пройден основной, непосредственно занимаемся сплошным разминированием на местности, то есть заходим в населенные пункты, а также [на] обочины, поля», — сказал военный.

1 ноября в силовых структурах РФ сообщили, что при отходе из Селидово украинские войска минировали дома в частной и многоквартирной застройке города.

В тот же день российский военный рассказал о схожей ситуации в Курской области: противник, отступая, минирует территорию, не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать мины под так называемые предметы интереса.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль Селидово.

Ранее житель Селидово рассказал об эвакуации детей Украиной «под дулом автомата».

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