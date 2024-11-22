В Британии назвали испытания «Орешника» призывом уйти от эскалации на Украине

Боевое испытание новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК «Южмаш» стало очередной попыткой России убедить коллективный Запад уйти от эскалации в украинском конфликте. Об этом говорится в материале британского журнала The Economist.

Журнал пишет, что «главной аудиторией», к которой было адресовано обращение российского лидера Владимира Путина, судя по всему, была администрация избранного президента США Дональда Трампа. По мнению издания, она «только формирует свой подход» к конфликту на Украине.

Издание также отмечает, что испытанием «Орешника» Москва, которая 19 ноября опубликовала новую ядерную доктрину, предупреждает о том, что вполне может «поднять ставки» в ответ на действия как Киева, так и Запада.

По мнению The Economist, само по себе применение «Орешника» стало «частью новой эры боевых действий с применением ракетного оружия».

Незадолго до этого бразильский политолог, доктор наук Жована Бранку в эфире телеканала Record News заявил, что применение Россией «Орешника» является четким предупреждением странам Североатлантического альянса, чтобы те избегали еще большей эскалации на Украине. Эксперт напомнил, как Путин «несколько месяцев предупреждал» о последствиях ударов западным оружием по территории РФ.

21 ноября российский президент сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия нанесла удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы «Орешник». Путин в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы основные характеристики ракеты «Орешник».