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В Британии назвали испытания «Орешника» призывом уйти от эскалации на Украине

The Economist: РФ «Орешником» хочет убедить Запад уйти от эскалации на Украине

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Боевое испытание новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК «Южмаш» стало очередной попыткой России убедить коллективный Запад уйти от эскалации в украинском конфликте. Об этом говорится в материале британского журнала The Economist.

Журнал пишет, что «главной аудиторией», к которой было адресовано обращение российского лидера Владимира Путина, судя по всему, была администрация избранного президента США Дональда Трампа. По мнению издания, она «только формирует свой подход» к конфликту на Украине.

Издание также отмечает, что испытанием «Орешника» Москва, которая 19 ноября опубликовала новую ядерную доктрину, предупреждает о том, что вполне может «поднять ставки» в ответ на действия как Киева, так и Запада.

По мнению The Economist, само по себе применение «Орешника» стало «частью новой эры боевых действий с применением ракетного оружия».

Незадолго до этого бразильский политолог, доктор наук Жована Бранку в эфире телеканала Record News заявил, что применение Россией «Орешника» является четким предупреждением странам Североатлантического альянса, чтобы те избегали еще большей эскалации на Украине. Эксперт напомнил, как Путин «несколько месяцев предупреждал» о последствиях ударов западным оружием по территории РФ.

21 ноября российский президент сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия нанесла удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы «Орешник». Путин в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы основные характеристики ракеты «Орешник».

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Операция на Украине
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