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В Бразилии прокомментировали применение Россией ракеты «Орешник»

Политолог Бранку: применение Россией «Орешника» является предупреждением НАТО

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» является четким предупреждением странам НАТО избегать еще большей эскалации на Украине. Об этом заявила бразильский политолог, доктор наук Жована Бранку в эфире бразильского телеканала Record News.

«Это способ России предупредить не только Украину, а всех ее западных союзников о том, какие последствия могут последовать за такую поддержку», — отметила она.

Политолог подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин в течение нескольких месяцев предупреждал, что удары западным оружием по территории РФ будут рассматриваться руководством РФ как прямое вовлечение Соединенных Штатов, а также их союзников в Европе в конфликт.

Накануне эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявлял, что российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» может стать весомым козырем, который позволит завершить конфликт на Украине.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, насколько точна ракета «Орешник».

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