В Бразилии прокомментировали применение Россией ракеты «Орешник»

Применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» является четким предупреждением странам НАТО избегать еще большей эскалации на Украине. Об этом заявила бразильский политолог, доктор наук Жована Бранку в эфире бразильского телеканала Record News.

«Это способ России предупредить не только Украину, а всех ее западных союзников о том, какие последствия могут последовать за такую поддержку», — отметила она.

Политолог подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин в течение нескольких месяцев предупреждал, что удары западным оружием по территории РФ будут рассматриваться руководством РФ как прямое вовлечение Соединенных Штатов, а также их союзников в Европе в конфликт.

Накануне эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявлял, что российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» может стать весомым козырем, который позволит завершить конфликт на Украине.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, насколько точна ракета «Орешник».