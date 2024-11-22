Подполковник заявил о «красной линии» Путина для НАТО

Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный заявил, что президент России Владимир Путин еще раз прочертил «красную линию» для НАТО. Его слова передает kp.ru.

Президент РФ 21 ноября выступил с обращением, в котором подтвердил удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по Украине и заявил, что Россия считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чье оружие наносит удары по ее территории.

«Путин еще раз прочертил «красную линию» для НАТО. Подкрепил «чертеж» «Орешником». Что дальше?» — сказал он, отметив, что если западные страны с территории Украины нанесут массированный удар ракетами по объектам на российской территории, то РФ ударит по объектам на территории Украины.

Подлесный также допускает, что Россия может в ответ нанести удары по военным базам США и Великобритании за пределами их территорий.

Ранее сообщалось, что Украина может запросить системы ПРО THAAD для перехвата «Орешника».