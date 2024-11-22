Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об испытании новейшей ракетной системы «Орешник» на Украине

Путин: РФ ударила гиперзвуковой ракетой «Орешник» по заводу в Днепропетровске

Президент России Владимир Путин сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по оборонному предприятию в Днепропетровске. Специальное заявление главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута. На территории Днепропетровска «Орешник» поразил один из крупнейших промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое вооружение, обратил внимание Путин.

В четверг, 21 ноября, Владимир Путин сообщил, что Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в ответ на действия западных стран. По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами