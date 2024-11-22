Путин заявил об испытании новейшей ракетной системы «Орешник» на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по оборонному предприятию в Днепропетровске. Специальное заявление главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута. На территории Днепропетровска «Орешник» поразил один из крупнейших промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое вооружение, обратил внимание Путин.

В четверг, 21 ноября, Владимир Путин сообщил, что Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в ответ на действия западных стран. По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».