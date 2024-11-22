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Forbes описал новую российскую ракету «Орешник»

Forbes: российская ракета «Орешник» доставила к цели все свои боеголовки

Россия предупредила США о намерении произвести запуск, после чего ударила новой баллистической ракетой «Орешник» по цели на Украине. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Кажется, что она доставила все боеголовки», — написал автор статьи.

По его словам, высота и скорость объекта свидетельствуют о том, что это была баллистическая ракета.

Отмечается, что изначально оружие ошибочно приняли за межконтинентальную баллистическую ракету, однако позже стало понятно, что речь идет о баллистической ракете средней дальности.

Агентство Bloomberg сообщило, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD корпорации Lockheed Martin, которые якобы способны противодействовать российским ракетам «Орешник».

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Ранее в Госдуме назвали ракету «Орешник» козырем России.

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Операция на Украине
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