В Госдуме назвали ракету «Орешник» козырем России

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», генерал-майор Леонид Ивлев назвал в беседе с РИА Новости баллистическую ракету «Орешник» козырем России.

По его словам, «Россия в день Михаила Архангела, небесного покровителя своей армии, вынула из рукава такой козырь, который некому и нечем побить».

Депутат напомнил, что Россия наносит ответные удары по украинским военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре. Он отметил, что Запад предупреждали о последствиях дальнобойных ударов по территории РФ.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по оборонному предприятию в Днепропетровске. На территории города «Орешник» поразил один из крупнейших промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое вооружение. Президент отметил, что испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута.

Ранее названы основные характеристики ракеты «Орешник».