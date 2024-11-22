Вооруженным силам России предстоит выйти на границы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

По его словам, территория ДНР была признана Москвой и включена в состав России в границах 1991 года. Он добавил, что специальная военная операция продолжается.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ ведут успешное наступление по всей линии соприкосновения.

Президент отметил, что российские солдаты идут вперед, несмотря на применение противником западных дальнобойных ракет.

21 ноября сообщалось, что российские военные на направлении Великой Новоселки в Донецкой народной республике продвинулись на несколько километров на двух участках к северо-востоку и юго-востоку от этого населенного пункта. Незадолго до этого российские военные отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров.

Ранее стало известно о смене тактики ВС РФ.