Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что российским войскам предстоит выйти на границы ДНР

Песков: российские войска продвигаются по территории в ДНР

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженным силам России предстоит выйти на границы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

По его словам, территория ДНР была признана Москвой и включена в состав России в границах 1991 года. Он добавил, что специальная военная операция продолжается.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ ведут успешное наступление по всей линии соприкосновения.

Президент отметил, что российские солдаты идут вперед, несмотря на применение противником западных дальнобойных ракет.

21 ноября сообщалось, что российские военные на направлении Великой Новоселки в Донецкой народной республике продвинулись на несколько километров на двух участках к северо-востоку и юго-востоку от этого населенного пункта. Незадолго до этого российские военные отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров.

Ранее стало известно о смене тактики ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами