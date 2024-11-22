Стало известно о новых исках по делу бывшего замминистра обороны Иванова

Банк «Интеркомерц» в лице Агентства по страхованию и вкладам (АСВ) и представители компании «Оборонстрой», которые признаны потерпевшими по уголовному делу экс-заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, потребовали взыскать с фигурантов свыше 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

В документах также говорится, что гражданские иски официальных представителей потерпевших были заявлены в ходе предварительного следствия по уголовному делу о растрате и легализации денег «Интеркоммерца» и находятся в его материалах.

20 ноября сообщалось, что Иванову предъявили новое обвинение, связанное с отмыванием денежных средств в сумме почти 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц».

19 ноября стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела Иванова о хищении денег у банка «Интеркоммерц» и растрате средств на контрактах на паромы для Керченской переправы. Он вину по делу не признал.

Ранее сообщалось, что Иванов скрывал имущество через подставных лиц.