В «Википедии» появились статьи о российской гиперзвуковой ракете «Орешник»

Статьи о новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракете средней дальности «Орешник» появились в онлайн-энциклопедии «Википедия».

В ночь на 22 ноября в «Википедии» были размещены статьи об «Орешнике» на русском, украинском, английском, немецком и испанском языках.

В пятницу экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что страны Запада беззащитны перед новыми российскими гиперзвуковыми ракетами, поскольку ни США, ни другие страны мира не обладают системами противовоздушной обороны, способными их перехватывать.

22 ноября пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США обеспокоены применением Россией нового типа вооружения.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал партнеров Украины отреагировать на удар «Орешником».