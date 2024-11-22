Экс-глава МИД Австрии заявила об уязвимости Запада перед гиперзвуковыми ракетами РФ

Страны Запада беззащитны перед новыми российскими гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«Россия сегодня ответила на многочисленные недавние провокации НАТО. В российском арсенале оказалось больше (ракет), чем многие думали», — написала она.

По словам Кнайсль, в настоящее время ни США, ни другие страны мира не обладают системами противовоздушной обороны, способными перехватывать новые гиперзвуковые ракеты России.

До этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США обеспокоены применением Россией нового типа вооружения.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по военному комплексу в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Лидер страны отметил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. Он подчеркнул, что применение Украиной переданных Западом дальнобойных ракет не повлияет на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. По словам Путина, США разрушили международную систему безопасности и толкают мир к глобальному конфликту.

Ранее Кадыров предрек намеки на переговоры от Запада после применения Россией ракеты «Орешник».