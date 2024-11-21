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Пентагон подтвердил получение предупреждения о запуске Россией «Орешника»

Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США незадолго до пуска «Орешника»

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Россия предупредила США о том, что она осуществит запуск ракеты средней дальности «Орешник». Об этом в ходе брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты были уведомлены незадолго до запуска через канал по уменьшению ядерной опасности», — сказала она.

Представитель американского оборонного ведомства также отметила, что Вашингтон не увидел каких-либо изменений в ядерной политике Российской Федерации.

«Мы не изменили наше ядерное развертывание в ответ [на этот запуск]», — добавила она.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске РФ «Орешника» для подготовки к нему. По ее словам, Вашингтон, несмотря на запуск этой ракеты, продолжит поддерживать Украину.

Вечером 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в автоматическом режиме оповестила США о запуске «Орешника» через Российский национальный центр по снижению ядерной угрозы (НЦУЯО).

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что ударили по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Новость дополняется.

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