Великобритания непосредственно участвует в конфликте на Украине. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News.

«Запуски [ракет Storm Shadow ВСУ] не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала в НАТО», — подчеркнул дипломат.

По словам Келина, в этой связи в России ожидают от стран Запада тщательного анализа обновленной ядерной доктрины «во избежание недооценки рисков эскалации».

«Этот документ был адаптирован к реалиям современных конфликтов», — отметил дипломат.

До этого ВСУ атаковали усадьбу XIX века князей Барятинских в Курской области, предположительно, с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow.

18 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Подчеркивается, что в полном объеме касается ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.

Ранее Великобритания ввела санкции против «Юнармии».