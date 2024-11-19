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Британия ввела санкции против «Юнармии»

Великобритания ввела санкции против российского общественного движения «Юнармия»

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Великобритания ввела санкции против министров образования Крыма и Запорожской области. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В санкционный список внесены министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова и министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик. Их обвинили в участии в «программе насильственной депортации и перевоспитания украинских детей».

Также под санкции Британии попали военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и центр военное-патриотического воспитания «Авангард».

До этого стало известно, что Евросоюз до 24 февраля 2025 года может принять новый пакет санкций против РФ. Он может включать в себя дальнейшие торговые ограничения, а также дополнительные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее в ЕС допустили снятие санкций с России.

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