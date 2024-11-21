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Зеленский заявил о прилете по украинскому городу межконтинентальной ракеты

Зеленский утверждает, что по Днепру был нанесен удар межконтинентальной ракетой

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что по городу Днепру был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон», – заявил украинский лидер.

Сегодня военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Россия могла совершить первую атаку по Украине баллистической ракетой РС-26. Он отметил со ссылкой на украинские СМИ, что ВС РФ ударили из района полигона «Капустин Яр» ракетой РС-26 по одному из днепропетровских промышленных предприятий.

До этого глава Северного командования Вооруженных сил США и глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Грегори Гийо заявил, что Россия за прошедший год нарастила арсенал межконтинентальных баллистических ракет , оснащенных гиперзвуковым блоком «Авангард».

Ранее сообщалось, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

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