Зеленский заявил о прилете по украинскому городу межконтинентальной ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что по городу Днепру был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон», – заявил украинский лидер.

Сегодня военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Россия могла совершить первую атаку по Украине баллистической ракетой РС-26. Он отметил со ссылкой на украинские СМИ, что ВС РФ ударили из района полигона «Капустин Яр» ракетой РС-26 по одному из днепропетровских промышленных предприятий.

До этого глава Северного командования Вооруженных сил США и глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Грегори Гийо заявил, что Россия за прошедший год нарастила арсенал межконтинентальных баллистических ракет , оснащенных гиперзвуковым блоком «Авангард».

Ранее сообщалось, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.