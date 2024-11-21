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Военкор сообщил о возможном ударе баллистической ракеты по Украине

Подоляка рассказал о возможной атаке по Украине баллистической ракетой РС-26

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Павел Бедняков/РИА Новости

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил в своем Telegram-канале, что Россия могла совершить впервые атаку по Украине баллистической ракетой РС-26.

По его словам, украинские СМИ сообщили, что ВС РФ ударили из района полигона «Капустин Яр» ракетой РС-26 по одному из днепропетровских промышленных предприятий.

«С учетом того, что противник отлично отслеживает траектории наших ракет, я бы эту информацию принял к сведению», — написал он.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) утверждают, что ракета была запущена с территории Астраханской области на юге России. Британская газета The Guardian пишет, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время российской специальной военной операции на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать информацию о том, что утром 21 ноября российские войска выпустили в сторону Украины межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее сообщалось, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

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Операция на Украине
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