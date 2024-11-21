Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ заминировали участок фронта в Запорожской области

Рогов: ВСУ заминировали Ореховский участок фронта в Запорожской области

close
Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали на Ореховском направлении в Запорожской области заграждение из минных полей в 3-4 уровня. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, подобная ситуация говорит о том, что украинская сторона не планировала там наступать.

Он добавил, что ВСУ «намертво» все минируют, чтобы российские военные не продвигались на запад и на север. Рогов отметил, что в направлении Гуляйполя идет тяжелая боевая работа.

19 ноября Рогов заявил, что российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области.

До этого Рогов сообщил, что ВС России продвинулись к селу Константинопольское, расположенному южнее города Курахово. По его словам, после перехода населенного пункта под контроль российской армии будет заблокирован выход к Запорожскому шоссе.

Ранее на Западе удивились высоким темпам продвижения ВС РФ по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами