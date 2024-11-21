ВСУ заминировали участок фронта в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали на Ореховском направлении в Запорожской области заграждение из минных полей в 3-4 уровня. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, подобная ситуация говорит о том, что украинская сторона не планировала там наступать.

Он добавил, что ВСУ «намертво» все минируют, чтобы российские военные не продвигались на запад и на север. Рогов отметил, что в направлении Гуляйполя идет тяжелая боевая работа.

19 ноября Рогов заявил, что российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области.

До этого Рогов сообщил, что ВС России продвинулись к селу Константинопольское, расположенному южнее города Курахово. По его словам, после перехода населенного пункта под контроль российской армии будет заблокирован выход к Запорожскому шоссе.

Ранее на Западе удивились высоким темпам продвижения ВС РФ по Украине.