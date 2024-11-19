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Рогов заявил, что ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS в Запорожской области

Рогов: пусковую установку HIMARS уничтожили «Ланцетом» в Запорожской области

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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши бойцы в районе Гуляйполя уничтожили американскую установку HIMARS», — заявил он.

По словам Рогова, ликвидация HIMARS проводилась с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на трассе во время передислокации отряда украинской армии.

До этого Рогов сообщил, что ВС России продвинулись к селу Константинопольское, расположенному южнее города Курахово. По его словам, после перехода населенного пункта под контроль российской армии будет заблокирован выход к Запорожскому шоссе.

После этого украинский аналитический проект DeepState подтвердил продвижение российских войск на нескольких направлениях. По данным проекта, ВС РФ прошли вперед в районе населенных пунктов Погребки, Юрьевка и Раздольное.

Ранее на Западе удивились высоким темпам продвижения ВС РФ по Украине.

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