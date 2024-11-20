«Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту

Ливанское движение «Хезболла» будет наносить удары по центру Тель-Авива в ответ на израильские бомбардировки Бейрута. Об этом заявил генеральный секретарь движения Наим Касем, пишет ТАСС.

«Израиль заплатит высокую цену за нападения на Бейрут. Он должен быть готов к тому, что за каждую атаку на ливанскую столицу последует ответный удар по центру Тель-Авива», — сказал он в телеобращении.

17 ноября сообщалось, что израильская авиация нанесла ракетный удар по офису исламистской организации «Аль-Джамаа аль-Исламия» («Исламская группа»), расположенному в западной части Бейрута.

До этого Израиль атаковал штаб-квартиру Партии арабского социалистического возрождения («Баас») в центре Бейрута, в результате чего был ликвидирован глава пресс-службы ливанского шиитского движения «Хезболла» Мохамад Афиф.

12 ноября новый глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в Ливане не будет введен режим прекращения огня, пока израильские войска не достигнут всех целей конфликта. По словам министра, его страна не станет соглашаться на какие-либо договоренности, которые не смогут гарантировать ей права на усиление и предотвращение террористической деятельности.

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.