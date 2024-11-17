Израиль нанес удар по штабу сирийской партии в Бейруте

Авиация Израиля ударила по штаб-квартире сирийской партии Баас между районами Содеко и Рас ан-Набаа в центре Бейрута. Об этом в соцсети Х сообщил глава филиала партии в Ливане Али Хиджази.

«Авиаудар пришелся по штаб-квартире партии в Рас ан-Набаа, генеральный секретарь партии товарищ Али Хиджази не был в здании во время удара», — написал он.

РИА Новости сообщало, что в здании также располагался офис Сирийской социальной националистической партии.

Днем ранее авиация Израиля нанесла удар по жилым многоэтажным зданиям в пригороде Бейрута.

Израильские военные продолжают свои ограниченные, локальные наземные операции против «Хезболлы» на юге Ливана. В рамках этих операций ВВС Израиля нанесли удары по более чем 160 объектам ливанского движения, включая пусковые установки и объекты инфраструктуры. Помимо этого, израильская армия продолжает наносить авиаудары не только по территории Ливана, но и по Сирии.

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.